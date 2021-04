»Jeg har aldrig set et forlis, aldrig haft et forlist eller været udsat for fare, der truede med at ende i en katastrofe ...«, lød det fra kaptajnen, der endte sine dage på broen ved verdenshistoriens mest sagnomspundne skibsforlis.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her