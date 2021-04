Eksiliranere fra Ringsted tiltalt for terrorstøtte

Tre eskiliranere, som for lidt over et år siden drev en tv-station i et mindre toetagers byhus i en snæver gyde nær Ringsteds centrum, er nu tiltalt efter de danske terrorbestemmelser.

Det oplyser anklagemyndigheden, efter at justitsministeren har tiltrådt en indstilling om, at der rejses tiltale mod tre ledende medlemmer af ASMLA, Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz, for blandt andet at have finansieret og fremmet terror i Iran i samarbejde med en saudiarabisk efterretningstjeneste blandt andet vedrørende militære anliggender.

De tre ledende medlemmer af ASMLA har været varetægtsfængslet siden februar 2020 på baggrund af efterforskning udført af Midt- og Vestsjællands Politi og PET.