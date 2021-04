Messerschmidt efter tiltale: »Jeg er den første, der stemmer for at ophæve min immunitet«

Bagmandspolitiet har besluttet at ville rejse tiltale mod folketingsmedlem og næstformand i Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, i den såkaldte Meld og Feld-sag.

Myndighederne mener, at der findes beviser for, at han har misbrugt for i omegnen af 100.000 kroner EU-midler, dengang han sad i Europaparlamentet.

Sagens hovedperson er uskyldig, erklærer han. Og han har tænkt sig at bevise det i retten, bebuder Morten Messerschmidt, da Politiken møder ham på et kontor på Christiansborg.