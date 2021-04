Da Messerschmidt snublede lige før målstregen, blev oprøret i kriseramte DF sat på pause

DF har altid haft en helt særegen evne til at tale sejre nærmest op i himlen. Og tilsvarende tale nederlag helt ned under gulvbrædderne.

Det var da også den taktik, de faldt tilbage på, da Bagmandspolitiet meddelte, at det vil rejse tiltale for muligt misbrug af EU-penge mod partiets næstformand, Morten Messerschmidt. Alle centrale kilder – over en kam – gav næsten enslydende udtryk for, at en tiltale for et misbrug på »bare« 98.835 kroner var et sølle udfald af de mange million-anklager, der i de seneste år har været rejst mod Messerschmidt i medierne.