Messerschmidt snublede igen lige før målstregen

DF har altid haft en helt særegen evne til at tale sejre nærmest op i himlen. Og tilsvarende tale nederlag helt ned under gulvbrædderne.

Det var da også den taktik, de faldt tilbage på, da Bagmandspolitiet meddelte, at det vil rejse tiltale for muligt misbrug af EU-penge mod partiets næstformand, Morten Messerschmidt. Alle centrale kilder – over en kam – gav næsten enslydende udtryk for, at en tiltale for et misbrug på »bare« 98.835 kroner var et sølle udfald af de mange million-anklager, der i de seneste år har været rejst mod Messerschmidt i medierne.

Man skulle gerne forledes til at tro, at det var en halv sejr.

Det er det ikke. Det er et helt nederlag, og det er helt nederlag for Morten Messerschmidt. Det er hans – og kun hans – navn, der vil komme til at stå på anklageskriftet, og det er hans formandsdrømme, der med den kommende retssag må lægges i skuffen.

Måske for en tid. Måske for altid. Hvis han frikendes, vil sejren blive råbt ud fra tagene, og billedet af det lille parti, der blev forsøgt knægtet af det store, stygge EU, vil blive malet med store penselstrøg. Omvendt, bliver han dømt, er topplacerede kilder i partiet enige om, at så er det for alvor slut med formandsdrømmene.