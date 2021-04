Tvangslukningen af minkerhvervet skal kulegraves i en håndfuld undersøgelser

Det var en historisk voldsom og kostbar beslutning, da regeringen 4. november sidste år besluttede at tvangsnedlægge minkerhvervet i Danmark. Beslutningen tegner også til at blive den mest grundigt undersøgte nogensinde: Folketinget har foreløbig gang i seks forskellige, selvstændige kulegravninger af sagen.

En kommission gøres klar, advokatundersøgelser er på vej, og ministre bliver krydsforhørt under samråd. Folketinget nedsatte i januar et særligt udvalg, som skulle »drøfte mulighederne for at få undersøgt de forskellige aspekter af sagen om aflivning af mink«, og udvalget har arbejdet flittigt. Minksagen har noget for alle politiske farver og temperamenter.

Karsten Lauritzen (V) forventer for eksempel at kunne afsløre, at »regeringen traf en uhørt voldsom beslutning på et tyndt og usikkert grundlag, man gik i panik, og så handlede man, før man fik tænkt sig ordentligt om – og det tør regeringen ikke indrømme«.