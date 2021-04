Borgmestre: Vi holder øje med Københavns Kommunes undersøgelse af Nemlig.com-ejer

Flere kommuner overvejer samarbejdet med selskabet Intervare for at sikre, at udbringninger af dagligvarer til borgerne sker under ordentlige forhold og i henhold til sociale klausuler.

Det sker i kølvandet på, at Politiken fredag kunne berette, at Københavns Kommune har indledt en selvstændig undersøgelse af løn- og arbejdsforholdene i selskabet, der ejer det omstridte onlinesupermarked Nemlig.com.

Ballerups borgmester Jesper Würtzen (S) har fulgt sagen tæt og fortæller, at den tætte forbindelse mellem Intervare og Nemlig.com kommer bag på ham.

»Men i Ballerup Kommune har vi en klar udbudspolitik, der skal sikre, at ansatte arbejder under ordentlige vilkår. Som det første mandag morgen vil vi derfor kontakte Københavns Kommune og høre, om vi må være med i undersøgelsen af arbejdsforholdene i Intervare, eller om vi kan få deres resultater, når deres undersøgelse er færdig. Og hvis det viser sig, at der ikke er orden i arbejds- og lønforholdene, så må vi kræve, at det straks bliver bragt i orden«, siger han.

Ældre, syge og handikappede borgere i 39 danske kommuner, ud over København, får deres dagligvarer fra Intervare. Moderselskabet bruger samme lager i Brøndby og samme lagermedarbejdere som Nemlig.com. Ifølge Politikens oplysninger er der i flere tilfælde sammenfald mellem chauffører, som kører for moderselskabet og for Nemlig.com.