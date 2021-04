Hvad nu hvis: Allerede i 2017 advarede dansk myndighed mod risikoen for den store pandemi

Mennesker med hang til at udfylde tipskuponer ved, hvor svært det er at ramme 13 rigtige og vinde milliongevinsten. Der er altid en britisk bundprop, som fedter et uafgjort resultat hjem eller et favorithold, som glider på målstregen, så man igen kan smide sin værdiløse kupon i papirkurven. Virkeligheden former sig tit anderledes end forventet.

I 2017 opstillede Beredskabsstyrelsen en liste med 13 hændelsestyper, der på hver sin måde truer Danmarks ve og vel, og som myndighederne skal forberede sig på at kunne håndtere. Et Nationalt Risikobillede, der gennemgik risikoen for, at landet ville blive lagt ned af alt fra orkaner over ekstremregn til nukleare ulykker og terror, cyberangreb og rumvejr.

»Nogle af de hændelser, som overgår os, er velkendte, andre har vi mindre viden om. Få gange overraskes vi helt af en hændelse, som ligger udenfor, hvad vi havde forestillet os muligt«, skrev direktøren for Beredskabsstyrelsen, der er sat i verden for at synliggøre og udbrede kendskabet til risici, som kan udløse ulykker og i værste fald katastrofer i Danmark.

De 13 trusler var ikke rangordnet, men hvis myndighederne havde hæftet sig mere ved punkt 4, havde landet været bedre forberedt på den coronapandemi, som har haft enorme konsekvenserne for sundheden og økonomien.

Beredskabsstyrelsen ofrede således med hjælp fra sundhedsmyndighederne et længere kapitel på de højvirulente sygdomme, som i 2002 havde spredt sig i Asien med det akutte og livstruende luftvejssyndrom kaldet Sars.