I kulisserne har Danske Banks nye topchef skabt ro på et område, som næsten fik banken til at kollapse

Solen kastede et gyldent skær over Carsten Egeriis’ karriere, da den mandag morgen stod op over Danske Banks hovedsæde ved Holmens Kanal i København.

Efter fire år som risikochef i banken kan han nu skrive administrerende direktør for landets største bank på sit cv.

Det sker, efter at Danske Bank mandag morgen overraskende meddelte, at hollandske Chris Vogelzang efter knap to år som bankens topchef stopper som følge af mistanke om mulige lovovertrædelser i Holland.

»En stærk og kompetent afløser«, siger Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad, i en kommentar om bankens nye topchef.