Leder af Københavns indsatsteam: »Man kan ikke bekæmpe socialt bedrageri fra et skrivebord«

Det er fast arbejde at kontrollere moralen i de firmaer, der bliver hyret som leverandører til Københavns Kommune.

Selv om de har skrevet under på, at der er ordnede løn- og arbejdsforhold for deres ansatte – er det langtfra altid tilfældet.

Falske lønsedler, fabrikerede ansættelsesbeviser og tvivlsomme lønaftaler er faste ingredienser, når store og små firmaer dumper priserne for at få fingre i en lukrativ leverandørkontrakt med Københavns Kommune.

»Jeg kan stadig blive overrasket over, hvor groft og uværdigt en arbejdsgiver kan behandle sine medarbejdere for at give sig selv en konkurrencefordel og muligheden for at tjene penge. Men vi vil ikke have det«, siger David Salomonsen og lægger tryk på den sidste del af sætningen.