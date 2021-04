Bundlinjen: Karsten Dybvad står over for et ubehageligt spørgsmål efter Chris Vogelzang exit fra Danske Bank

Han blev ansat til at rydde op efter hvidvaskskandalen i Danske Bank. Mandag ville skæbnens ironi, at han blev fældet af hvidvaskskandalen hos sin tidligere arbejdsgiver den hollandske storbank ABN Amro. Chris Vogelzang nåede kun at fungere som topchef i mindre end to år, og han afløses af Danske Banks hidtidige risikochef, Carsten Egeriis.

Vagtskiftet kommer fuldstændig overraskende, efter at der i en periode har været forholdsvis stilhed om banken – en tilstand, bankens medarbejdere, ledelse og bestyrelse har været særdeles tilfredse med. Nu understreger Chris Vogelzangs exit, det seneste af en stribe på få år, at der har været svingdør i chefkontoret på Holmens Kanal. Det giver usikkerhed i organisationen og i forholdet til omverdenen. Og det svækker bestyrelsesformand Karsten Dybvad, som tidligere er blevet hårdt kritiseret for sin krisehåndtering.

Beretningen om ledelsen i Danske Bank er en lang lidelseshistorie. Der er mildest talt ingen tradition for at forlade topposten frivilligt. Thomas F. Borgen fik jobbet efter en fyret Eivind Kolding, og han blev selv fyret, da bankens egen undersøgelse af hvidvaskskandalen i Estland blev lagt frem i 2018. Han afløstes af Jacob Aarup-Andersen, som imidlertid ikke kunne godkendes af Finanstilsynet. Han er i dag topchef i ISS. Hans midlertidige afløser, Jesper Nielsen, blev fyret i juni 2019 efter en sag, hvor banken havde opkrævet for høje gebyrer for investeringsproduktet Flexinvest Fri. Chris Vogelzang er ikke fyret, men det var han blevet, hvis han ikke selv var gået.

Selv om Chris Vogelzang nu er ude af Danske Bank, efterlader hans afgang et ubehageligt spørgsmål til Danske Banks bestyrelsesformand, Karsten Dybvad. Han havde ansvaret for ansættelsen af Chris Vogelzang i 2019 og dermed også ansvaret for de undersøgelser af hans egnethed og integritet, der gik forud. Spørgsmålet er, om det arbejde er gjort grundigt nok. Karsten Dybvad fastholder, at han intet kendte til den aktuelle sag, som først startede efter ansættelsen.

Det var imidlertid ikke nogen hemmelighed, at ABN Amro havde et problematisk forhold til hvidvask, og det må derfor have været ren rutine at spørge ham i forbindelse med en ansættelse i netop Danske Bank. Flere kilder siger, at det var afgørende, at Gerrit Zalm, medlem af bestyrelsen i Danske Bank, sagde god for ham. Han var Chris Vogelzangs tidligere chef i ABN Amro. Mandag meddelte Gerrit Zalm, at han forlader bestyrelsen, og de skal begge stå til regnskab i Holland.