Bundlinjen: Nu står Danske Banks formand, Karsten Dybvad, over for et ubehageligt spørgsmål

Han blev ansat til at rydde op efter hvidvaskskandalen i Danske Bank. Mandag ville skæbnens ironi, at han blev fældet af hvidvaskskandalen hos sin tidligere arbejdsgiver den hollandske storbank ABN Amro. Chris Vogelzang nåede kun at fungere som topchef i mindre end to år, og han afløses af Danske Banks hidtidige risikochef, Carsten Egeriis.

Vagtskiftet kommer fuldstændig overraskende, efter at der i en periode har været forholdsvis stilhed om banken – en tilstand, bankens medarbejdere, ledelse og bestyrelse har været særdeles tilfredse med. Nu understreger Chris Vogelzangs exit, det seneste af en stribe på få år, at der har været svingdør i chefkontoret på Holmens Kanal. Det giver usikkerhed i organisationen og i forholdet til omverdenen. Og det svækker bestyrelsesformand Karsten Dybvad, som tidligere er blevet hårdt kritiseret for sin krisehåndtering.