Eksansatte i omstridt lægeklinik: Der foregår oplagt svindel

En professor på Copenhagen Business School læste med på Politikens første artikler om Charlottenlund Lægehus i februar i år. Her fortalte en række patienter om, at de på Sundhed.dk havde opdaget, at lægehuset opkrævede ydelser i deres navn, som de mente var fejlagtige eller opdigtede. Der var blandt andet eksempler på korte e-mail-svar fra lægehuset eller telefonsamtaler, som blev faktureret som fysiske konsultationer, og på behandling af knoglebrud, som patienten ikke kunne genkende.

Da professoren og ægtefællen var patienter i lægehuset, dykkede de ned i opgørelserne på Sundhed.dk. I i alt 10 tilfælde i 2020 har klinikken opkrævet for fysiske konsultationer, som parret, ifølge egne kalendere og hukommelser, aldrig har deltaget i. Hvert tilfælde gav klinikken 146 kroner. På en af de datoer, hvor lægehuset havde registreret en konsultation, kunne parret konstatere, at dialogen med klinikken havde begrænset sig til en mail fra en sekretær med ordlyden: »Du bedes ringe og tale med lægen. God dag«.

»Det virker som et kommercielt cirkus, hvor de henter ydelser ud af det rene ingenting. Hele det her ydelsessystem hviler på en tillid fra regionens side om, at læger kun indberetter for de faktisk udførte ydelser, og det princip har Charlottenlund Lægehus brudt på groveste vis«, siger professoren, hvis identitet er Politiken og Region H bekendt.

Politiken har via kilder fået indblik i en såkaldt paragraf 93-opgørelse, der viser Charlottenlund Lægehus’ afregningsmønster i forhold til en gennemsnitsklinik i Region H og i det lokale lægedækningsområde i Gentofte Kommune. Opgørelsen viser, at klinikken med 11.000 patienter i 2020 har opkrævet for 60.102 konsultationer. Det er 85 procent mere end gennemsnittet i regionen og 78 procent mere end andre klinikker i lokalområdet.