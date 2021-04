Tesfayes »blinde tillid« trækker ham i samråd

Udlændinge og integrationsminister Mattias Tesafye (S) slår nok engang fast med syvtommersøm, at syriske statsborgere, der opholder sig i Danmark, skal sendes hjem til Syrien, i det øjeblik det vurderes, at de ikke længere har behov for beskyttelse.

»Hvis Udlændingestyrelsen vurderer, at man ikke længere har ret til beskyttelse, er det, fordi den individuelle vurdering netop er, at ens liv ikke vil være i fare ved tilbagevenden«, skriver han i et debatindlæg, der blev bragt i tirsdagens Politiken.

Men den vurdering, som Udlændingestyrelsen har foretaget, beror blandt andet på to landerapporter om sikkerhedssituationen i Syrien, som regeringens støttepartier sår tvivl om. Det sker på baggrund af, at otte ud af i alt tolv eksperter, der udtaler sig i rapporterne i et åbent brev til den danske regering, har fordømt de konklusioner, rapporterne kommer frem til. Det skriver TV 2 og B.T.

»Man kan ikke bruge de her rapporter til noget som helst«, siger Rosa Lund, der er udlændingeordfører i Enhedslisten.

»Når så mange kilder står frem og siger, at de har fået forkortet deres citater, og at de er blevet sat ind i den forkerte kontekst, kan man jo ikke have tillid til rapporterne«.