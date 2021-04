Nemlig.coms forklaring smuldrer: »Det er ganske uhæderligt og forkert, at man kommer med udtalelser, der ikke passer med virkeligheden«

I sommeren 2019 afgjorde Arbejdstilsynet en sag mod Nemlig.com, der indtil nu har samlet støv i en sagsmappe, men som kan vende op og ned på leveringsmodellen hos onlinesupermarkedet – og andre virksomheder, der bruger en lignende leveringsløsning.

Afgørelsen slog entydigt fast, at Nemlig.com er at betragte som arbejdsgiver for chauffører, der leverer varer til virksomhedens kunder. Det vurderer eksperter efter at have gennemgået sagen, som Politiken har fået gennem en aktindsigt hos Arbejdstilsynet.

Tilbage i maj 2019 afgjorde Arbejdstilsynet, at Nemlig.com er at betragte som arbejdsgiver for chaufførerne. Afgørelsen faldt i forbindelse med en arbejdsulykke, hvor en chauffør kom alvorligt til skade, da han leverede tomme kasser tilbage til Nemlig.coms lager.

Professor emeritus og arbejdsmarkedsforsker på Aalborg Universitet Henning Jørgensen kalder det for »en ganske klar afgørelse«. Derfor vurderer han, at Nemlig.com har talt mod bedre vidende, når de blandt andet over for Politiken har påstået, at vognmændene »i alle henseender agerer som arbejdsgivere«.

»Det er klart ukorrekt, når ledelsen i Nemlig.com siger, at de ikke har arbejdsgiveransvar for deres chauffører. Det har de beviseligt været vidende om siden 2019, og det er ganske uhæderligt og forkert, at man kommer med udtalelser, der ikke passer med virkeligheden og derved prøver at tale sig fra sit ansvar«, siger Henning Jørgensen.