Læger og patienter vil have afregninger på bordet for at mindske svindelrisiko

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) tager skarpt afstand fra, hvad der betegnes som få brodne kar blandt landets i alt 3.300 praktiserende læger.

Politiken har afdækket forholdene i Charlottenlund Lægehus, som undersøges for mulig overfakturering i millionklassen, samt en nyligt afgjort sag, hvor to læger i Svendborg har fået frataget deres ret til at drive lægepraksis efter regionens undersøgelse af overfakturering for op mod 1,7 millioner kroner. På det seneste møde i Landssamarbejdsudvalget for almen praksis (LSU) fik også et andet lægehus en bod for overfakturering, mens en tredje fik en advarsel og blev pålagt at tilbagebetale 101.000 kroner.

»Der er et bredt spektrum af disse sager, og de fleste handler om, at den praktiserende læge har misforstået eller fejlfortolket ydelserne. Men i sager, hvor læger bevidst snyder eller svindler, så er vi ret konsekvente med at få dem pillet ud, så de ikke længere kan være praktiserende læger. Hver gang vi støder på sådan en sag, medvirker vi aktivt til at fratage dem deres ydernummer, for de undergraver vores aftalesystem, som bygger på tillid, og at alle læger handler samvittighedsfuldt«, siger PLO’s formand, Jørgen Skadborg.

Der blev i 2020 udbetalt 9,4 milliarder kroner til landets praktiserende læger for patientydelser, oplyser Danske Regioner.

Skadborg understreger, at afregningssystemet er komplekst med over 200 forskellige ydelseskoder med forskellige definitioner, som lægerne skal sortere rundt i. Derfor ses det ofte, siger PLO-formanden, at nyudklækkede praktiserende læger skal bruge nogle år på at lære ydelserne og en korrekt kombination af dem at kende.