Syrisk journalist føler sig misbrugt i dansk rapport om flygtninge

Fakta

Rapporter om Syrien

Udlændingestyrelsens landerapportom Syrien fra februar 2019 fik stor betydning. Dansk Flygtningehjælp havde medvirket til rapporten og mente, at den viste, at det ikke var sikkert at vende tilbage.





Men Flygtningenævnets Koordinationsudvalgkonkluderede omvendt, at samme rapport kunne føre til en strammere praksis, hvorefter mange opholdstilladelser blevet inddraget. Det er den praksisændring, regeringen nu følger op på ved at kræve hundredvis af syriske opholdstilladelser revurderet.





Udlændingestyrelsen udgav sidste år to nye landerapporter om Syrien. Den ene om sikkerhedsforhold og socioøkonomiske forhold, det andet notat om forhold af relevans for den enkelte i forbindelse med eventuel tilbagevenden, og i sidstnævnte er Ammar Hamou citeret fuldt ud for sine oplysninger om tilbageholdelse af tilbagevendende borgere, der ikke er eftersøgt.

Selv om det er et erklæret politisk mål for regeringen at få syrere, som ikke er forfulgt, til at rejse tilbage, vil det ikke ske med tvang, da Danmark ikke vil samarbejde med Assad-diktaturet. Rejser de ikke inden den frist, de får, kan syrerne havne på et udrejsecenter.





Vis mere