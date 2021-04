Skæbnestund i Støjberg-sag: Nu venter opgøret med hendes embedsfolk

Instrukskommissionen kunne have valgt at gå ind i Uffe Toudals rolle og ansvar for, at loven blev brudt, men gør det ifølge Politikens oplysninger ikke. Departementschefen risikerede ellers en yderst alvorlig kritik som øverste embedsmand. Ligesom tilfældet er med Inger Støjberg, har kommissionen tilsidesat departementschefen forklaring om, at et omstridt ministernotat åbnede mulighed for undtagelser, så enkelte asylpar alligevel kunne blive sammen.

Deltag i debatten nu Det koster kun 1 kr. at få fuld adgang til Politiken, hvor du kan læse artikler, lytte til podcasts og løse krydsord. Læs mere Er du under 30 år og udeboende? Få halv pris her

Allerede abonnent? Log ind her