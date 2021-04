Stramning rammer også folk, der allerede står til statsborgerskab: »Jamen det er jo bare ærgerligt, altså«

Selv om et stort antal personer for længst har fået brev om, at de er på det lovforslag om statsborgerskab, der fremsættes i næste uge, så kan en del af dem få besked om, at de formentlig alligevel ikke bliver dansk statsborger – nogensinde.

Det er resultatet af den indfødsretsaftale, der blev lavet i går mellem regeringen, Venstre, de konservative og Liberal Alliance.