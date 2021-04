Er den moderne fodboldtilskuer fan eller forbruger?

»Det er helt klart stadig en fan, og det synes jeg, at de seneste dages reaktioner har vist. De seneste mange år har så vist, at fansene er villige til at bruge ganske mange penge på deres hold – lige fra at købe billetter og årskort til at følge deres hold i udlandet, købe merchandise og trøjer. I sidste ende er det også dem, som betaler for tv-rettighederne gennem deres abonnementer. Der er selvfølgelig en kundetilgang, men man skal forstå, at det ikke bare er en kunde som i et supermarked. Der er en enorm loyalitet hos fodboldtilskuerne«.

Hvad med den stigende interesse fra Asien og Mellemøsten, hvordan er deres fodboldinteresse?

»De holder mere med en spiller end med et hold. Det klassiske eksempel er David Beckham – han skiftede fra Manchester United til Real Madrid, og da flyttede alle dem i Østen, som kaldte sig United-fans, med. De blev Real Madrid-fans. Vi har også set, at europæiske klubber, der købte en japansk eller sydkoreansk spiller, pludselig fik en masse asiatiske fans. Hvis du står med en svensker og sydkoreaner, som kan nogenlunde det samme med bolden, vil det være en klar forretningsmæssig fordel at købe sydkoreaneren«.

Hvad er forskellen på en fodboldfan og en fodboldforbruger?