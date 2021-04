Autistisk elitesvømmer taber stærkt principiel sag i Højesteret

Det var en retsstridig handling, da Lolland Kommune i 2014 smækkede kassen i for socialpædagogisk støtte til en mentalt retarderet 18-årig kvinde, som, trods alt, var elitesvømmer på det danske OL-hold for handikappede.

Det fastslår Højesteret i en stærkt principiel afgørelse torsdag.

Alligevel er der tale om et nederlag for den ellers sejrsvante kvinde, som er diagnosticeret med infantil autisme og synshandikap, og som har vundet flere OL-medaljer.

For Højesteret fastslår også, at der på trods af kommunens ulovlige inddragelse af støtte ikke er tale om så grov en krænkelse af kvinden, at den kunne påvirke hendes selv- og æresfølelse og dermed have tilføjet hende tort, »således som dette udtryk i erstatningsansvarslovens paragraf 26 må forstås«, som Højesteret skriver i sin afgørelse.

Elitesvømmeren havde stævnet Lolland Kommune for at få tilkendt erstatning som følge af, at kommunen undlod at følge indtil flere afgørelser og henstillinger fra Ankestyrelsen om, at hun faktisk var berettiget til en støtteperson ved visse svømmestævner, også efter at hun var fyldt 18 år.