Beslutning fra Schweiz medfører pres på dansk justitsminister Støttepartier: Hækkerup må følge tiggeridom

Regeringens støttepartier var i forvejen imod tiggeriloven, da den blev indført i 2017 og gjort permanent i fjor.

Men de lægger nu fornyet pres på justitsminister Nick Hækkerup (S) for at få ændret loven, der som udgangspunkt giver 14 dages fængsel for at tigge på eksempelvis gågader.

Det sker, efter at Politiken torsdag kunne fortælle, at en opsigtsvækkende dom ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol mod Schweiz ikke bliver anket til menneskerettighedsdomstolens Storkammer, som den danske justitsminister havde satset på. Med andre ord er dommen endelig, og dermed står det fast, at det var imod en rumænsk kvindes menneskeret til respekt for privatlivet, at hun fik fem dages fængsel for at tigge i Schweiz.

Fra SF mener retsordfører Karina Lorentzen, at dommen mod Schweiz må føre til en lovændring i Danmark, ligesom hun vil spørge justitsminister Nick Hækkerup, hvad han mener, der skal gøres i forhold til de sager, hvor der allerede er faldet dom og sket fængsling.

»Det vil jo være nærliggende at give dem, der har været udsat for det her, en godtgørelse«, siger hun.