»Money talks«: Politiske klubber giver adgang til politikere mod betaling

Der var dækket op til en særlig aften på Djursland.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen havde endnu ikke udskrevet valg, men en gruppe lokale erhvervsfolk fra Ebeltoft og omegn var i fuld gang med at mobilisere til det kommende politiske slag.

Derfor var medlemmerne af den nystiftede Djurslands Borgerlige-Liberale Erhvervsklub blevet kaldt til fundraisermiddag en efterårsaften i 2018. Råvarer fra flere hjørner af Jyllands næse var blevet kørt ind, mens deltagerne betalte lidt mere end den sædvanlige kuvertpris på restaurant Mundgodt i Grenaa for at være med. Valgkampskasserne skulle fyldes op. Overskuddet gik først og fremmest til folketingsmedlemmet Britt Bagers (K) valgkamp.

»De, der deltog, gav en kanonpris for at være med. Indgangsbilletten var dyr, så der var et godt traktement med. Så fortalte Britt Bager om den aktuelle politiske situation og om, hvad der foregik aktuelt på Christiansborg med finanslovsforhandlinger og den slags ting«, fortæller Jørgen Lindhardt Steffensen, der er advokat i Grenaa og formand for Djurslands Borgerlige-Liberale Erhvervsklub.

Den jyske erhvervsklub er en del af et stadig voksende fænomen i dansk politik. For et kontant medlemskab får virksomheder og privatpersoner adgang til en stribe årlige, lukkede møder med fremtrædende folketingsmedlemmer.