Lovforslag om vælgererklæringer får kritikere til at spærre øjnene op

Der skal slås hårdt ned på partier, der måtte betale folk penge for enten at give en vælgererklæring eller for at undlade at give en vælgererklæring til et andet parti. Sådan lyder budskabet i et lovforslag fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvad (S).

Men det vækker hård kritik og beskyldninger om skævvridning mellem nye og gamle partier, at forslaget kun skal kunne ramme partier, der ikke i forvejen er opstillingsberettiget.

»Det er jo en forskel, som er til klar fordel for dem, der laver loven. De laver en begunstigelse af sig selv til ugunst for deres fremtidige konkurrenter. Så det er med til tippe spillepladen lidt i de etablerede partiers favør«, lyder det fra professor i statskundskab på Aarhus Universitet Rune Stubager, der har været med til at lave et kritisk høringssvar fra universitetet.