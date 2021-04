Sygeplejersker sender usædvanligt lønkrav til politikere

Dansk Sygeplejeråd sendte torsdag konfliktvarsel, som betyder, at der kan udbryde strejke på sygehusene 21. maj.

Sygeplejerskernes organisation udsendte dog samtidig en opfordring om, at sygeplejerskerne og regionerne i fællesskab beder regeringen og Folketinget om at skaffe flere penge, så sygeplejerskerne kan få en længe ønsket lønforhøjelse, og en strejke, som de færreste vil ønske efter mere end et år med corona, kan undgås.

»Vores krav til arbejdsgiverne er en større lønmæssig anerkendelse til sygeplejerskerne, og at vi sender en fælles appel fra overenskomstparterne til Christiansborg om trepartsforhandlinger, hvor parterne i fællesskab forpligter sig til at arbejde for at indhente sygeplejerskernes historiske lønefterslæb«, udtalte Grete Christensen, der er formand for Dansk Sygeplejeråd (DSR), torsdag, da strejkevarslet blev udsendt.

Hun havde tidligere anbefalet sine medlemmer at stemme ja til den overenskomstaftale, der blev indgået tidligere i år, men et lille flertal på 47,4 procent af hendes medlemmer stemte nej. 46,3 procent stemte ja.

Alle andre faggrupper på det regionale og kommunale område stemte ja.