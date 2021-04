Analyse: Internt står embedsstanden splittet, og Slotsholmen er i krig med sig selv

Det danske embedssystem bliver sat under pres, når Justitsministeriet mandag ved middagstid offentliggør sidste del af Instrukskommissionens beretning, der allerede har ført til en rigsretssag mod tidligere udlændingeminister Inger Støjberg.

Kommissionen har de seneste måneder sat embedsmændenes ansvar under lup i sagen om ulovlig adskillelse af unge asylpar. Ifølge flere kilder med kendskab til indholdet, som Politiken har talt med, retter kommissionen en særdeles hård kritik af embedsmænd på flere niveauer. Et strafferetsligt efterspil er umuligt på grund af forældelsesfrister, men kommissionen åbner ifølge Politikens oplysninger for, at der kan indledes et ansættelsesretsligt efterspil i flere sager, hvor embedsmanden stadig er ansat i staten.

Den sidste delberetning fuldender kommissionens rapport, som ikke kun har afgivet voldsom kritik af udlændingeminister Inger Støjbergs mulige brud på sit ministeransvar, men også slået skår i tilliden til det danske embedssystem. Kommissionens konklusioner bærer brænde til bålet for dem, der mener, at embedsstanden af karrierehensyn er blevet for loyal over for skiftende ministre.