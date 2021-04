Danmark kunne vaccinere mange flere, hvis bare vi gjorde som Finland

Danmark kan vinde mange uger, ja, måneder, i udrulningen af vaccinerne, hvis vi venter med at give det andet stik af vaccinerne fra Pfizer og Moderna.

Det viser erfaringerne fra Finland, hvor myndighederne allerede i februar besluttede at give så mange som muligt det første stik – og udskyde at give det andet stik til tre måneder senere. På samme måde, som man har gjort i Storbritannien, Europas mest vaccinerede land.

»Det betyder konkret, at vi kunne vaccinere mange flere, fordi vi i stedet for at stikke med 3-4 ugers mellemrum har givet vaccinen med 12 ugers mellemrum. På den måde har vi groft sagt vundet to måneder«, siger Hanna Nohynek, overlæge i det finske folkesundhedssinstitut THL, der er en mellemting mellem Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen.

Beslutningen har på den korte bane betydet, at Finland klart fører vaccineræset i Norden, hvis man kun kigger på, hvor mange der har fået første vaccinestik. I Finland gælder det 26,5 pct. af befolkningen mod 19,5 pct. i Danmark – en forskel på mere end 7 procentpoint.