Medarbejdere: Lægeklinik dobbeltfakturerer for superligaklubber og kendisser

Charlottenlund Lægehus undersøges af regionen og Kammeradvokaten for at have faktureret fodboldklubber og regionen for de samme ydelser. Også politiet ser nu på den mulige svindelsag. Vi har sat en intern undersøgelse i gang, siger klinikejere.