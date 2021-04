Efter Politikens afsløringer: Kommune dropper Nemlig.com

Politiken har gennem en stribe artikler afdækket kritisable arbejdsforhold hos onlinesupermarkedet Nemlig.coms chauffører og på virksomhedens varelager.

Nu har Odense Kommune bedt en række kommunale afdelinger og institutioner om at stoppe med at handle hos Nemlig.com, bekræfter kommunen over for Fagbladet 3F.

Det sker efter en henvendelse fra Enhedslisten.