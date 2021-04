Socialdemokrater gør endnu et forsøg: Vil sætte en stopper for natligt gadedruk i Indre By

Det skal være slut med en tur i 7Eleven eller Netto for at stille alkohollysten i Indre By om natten. Det mener Socialdemokratiet i København.

Berlingske har set partiets endnu ikke offentliggjorte udspil, hvor man kan finde den nye oplysning. Helt konkret vil Socialdemokratiet forbyde salg af alkohol i detailhandlen i tidsrummet 22 til 07 i Middelalderbyen, som området også kaldes.

Det skal gøre, at festen flyttes fra gaden og ind på barer, restauranter og klubber, fordi den høje støj er til gene for mange beboere i området.

Partiet forstår godt, at det vil være en stor indgriben i nattelivet, og de lægger vægt på, at det skal ske som et værn mod festen på gaden og ikke et forbud af fest.

»Ja, det er et indgreb i den personlige frihed. Og hvis det skal gøres, skal det kun gøres, hvis detailhandlen er med på den. Der er jo også folk i detailhandlen, der kan se det uhensigtsmæssige i, at hele Netto efter klokken 22 er omdannet til et stort Breezer-udbud«, siger Simon Strange (S), medlem af Kultur- og Fritidsudvalget i Københavns Kommune, til Berlingske.