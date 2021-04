Flygtningenævnets formand i usædvanlig infight om Syrien-rapporter

Formanden for det nævn, der afgør asylsager, fastholder, at der ikke er risiko for, at civilpersoner tilbagesendt til Damaskus bliver udsat for vold. Samtidig har et syrisk netværk dokumenteret mindst 1.916 anholdelser af hjemvendte.