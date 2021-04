11-årig pige er død efter påkørsel af flugtbilist

Automatisk oplæsning

En 11-årig pige, som fredag aften blev påkørt af en flugtbilist i Hunseby på Lolland, er død, oplyser vagtchef Lars Westerweel fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

»Vi har netop fået oplyst, at hun er afgået ved døden«, fortæller Westerweel til Ritzau kort efter klokken 09 lørdag.

En 29-årig mand, som kort efter ulykken blev anholdt i sagen, bliver lørdag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør ved Retten i Nykøbing Falster.

Allerede inden pigens død var det besluttet, at manden skulle stilles for en dommer med krav om varetægtsfængsling. Blandt andet fordi han er mistænkt for at have været påvirket.

»Jeg kan oplyse, at han er blevet sigtet for spirituskørsel«, fortæller Lars Westerweel.

Manden vil derudover formentlig blive sigtet for uagtsomt manddrab. Og når der er tale om trafikdrab efter spritkørsel, så bedømmes den type sager ekstra hårdt. Det er almindeligt, at der sker varetægtsfængsling af hensyn til den almindelige retsfølelse.

