Kom med ud og se, hvor københavnerne tilbragte åbningsweekenden

Den første weekend i en mere åben verden summede hovedstadens gader af liv og trængsel, på en måde de fleste af os næsten havde glemt den kunne.

Flere må samles, og barer og cafeer kan igen byde folk indenfor, hvis altså bare de kan fremvise et coronapas og en bordreservation. De to forudsætninger fik københavnerne styr på, trods lange testkøer byen rundt, for at få lov igen at drikke fadøl og spise mad venner.

På Strøget var butikkerne flittigt besøgt og mylderet på Rådhuspladsen lignede sig selv fra dengang vi stadig tog den levende by for givet.

I Fælledparken var det igen muligt at spille lørdagskamp og dele kolde rammer. Samtidig snoede de lange testkøer sig gennem parkens stier.