Ledige tvunget til at hæve pensionen: »Hvad skal jeg så leve af som gammel?«

»Hvis det her er en strafaktion, så er det godt nok en af de kyniske. Det vil jeg simpelthen ikke finde mig i«.

Vi kalder hende Caroline. For hun vil ikke stå frem med navn.

Det er stigmatiserende og måske endda ødelæggende for jobmulighederne, hvis man fortæller, at man har været ledig så længe, at man bliver talt med i gruppen af kontanthjælpsmodtagere.

Til gengæld vil hun gerne sætte ord på den frustration og vrede hun føler, når hun som 54-årig, højtuddannet, tidligere salgschef med gode jobs i it- og kommunikationsbranchen »bliver brændemærket i alderdommen«, fordi hun ikke har været i stand til at finde et nyt job i de to år, hun fik dagpenge.