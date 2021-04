Her er kritikken: Sådan svinger kommissionen pisken over flere topembedsmænd

Sagen om Støjbergs ulovlige adskillelse af unge asylpar kan få konsekvenser for en håndfuld topembedsmænd i Centraladministrationen. I flere tilfælde mener Instrukskommissionen, at der er grundlag for sanktioner mod dem, der stadig er ansat i staten. Få et overblik over, hvem der står for skud her.

Som afdelingschef i Udlændingeministeriet var det Line Skytte Sørensen, der i et opkald til Udlændingestyrelsen angiveligt bad styrelsen om at følge udlændingeminister Inger Støjbergs ønske om at alle unge asylpar skulle adskilles uden undtagelser, som det var formuleret i en pressemeddelelse fra ministeren, der fungerede som en instruks til myndighederne.

Kommissionen skriver:

»Line Skytte Mørk Hansens aktive deltagelse i navnlig at have instrueret Udlændingestyrelsen i at iværksætte en klart ulovlig administration og efterfølgende undladelse af at søge at bringe den klart ulovlige ordning til ophør udgør efter kommissionens opfattelse dog en forseelse af betydelig grovhed. Det er derfor kommissionens opfattelse, at der er grundlag for, at det offentlige søger Line Skytte Mørk Hansen draget til ansvar«.

Som juridisk chef i Udlændingeministeriet sad Lykke Sørensen med til møder op til udsendelsen af den undtagelsesfrie pressemeddelelse, der fungerede som en instruks, hvorefter unge asylpar blev adskilt ulovligt. Trods gentagne advarsler fra Lykke Sørensen var det stadig hendes ansvar at hive i håndbremsen, mener kommissionen.