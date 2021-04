Embedsmænd sparker tilbage: Kommissionens vurdering er »fjernt fra virkeligheden«

Instrukskommissionen får nu hård kritik fra de embedsmænd, som den vurderer har begået fejl af så grov karakter, at der er grundlag for sanktioner.

I en lang række høringssvar fra embedsmændenes advokater kritiseres landsdommer Peter Mørk Thomsen og instrukskommissionens konklusioner for at være »fjernt fra virkeligheden« og direkte urigtige.

Advokaterne repræsentere embedsmænd med vidt forskellige interesser og vidneudsagn. Men fælles for dem alle er, at de ikke er enige i kommissionens retlige og bevismæssige vurderinger. Få et overblik over, hvordan embedsmændene forsvarer sig her.