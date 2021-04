Tesfayes departementschef får kritik fra kommission: Handlede »groft uagtsom«

Instrukskommissionens sidste delberetning deler ikke bare hårde stryg ud til en række embedsfolk, der direkte havde med sagen om adskillelse af asylpar at gøre tilbage i 2016.

Også Udlændinge- og Integrationsministeriets nuværende departementschef, Christian Hesthaven, der først blev departementschef i ministeriet i november 2018, får kritik.

Ifølge kommissionen har Hesthaven »lukket ned« for afgørende viden fra en af sagens hovedpersoner, tidligere afdelingschef Lykke Sørensen, da Folketingets i april 2019 gravede i sagens forløb.

Folketinget ville have svar på, om Støjberg i 2017 havde været bekendt med indholdet af en omstridt mail fra tidligere direktør i Udlændingestyrelsen Henrik Grunnet, der over for sine ansatte slog fast, at Støjberg på et afgørende møde personligt havde bedt om, at alle unge asylpar skulle adskilles uden undtagelser, selvom det ville være ulovligt. Mailen var central, fordi den modsagde Støjbergs argumenter om, at hun ikke havde udstukket en ulovlig ordre.

Svaret til Folketinget bakkede Støjbergs argument op, hun var nemlig ikke orienteret om mailens indhold, lød konklusionen.