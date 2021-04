Advokat mener, han fandt godt nyt for Støjberg i går

Sagen om de tvangsadskilte unge asylpar skal begynde helt forfra, når tidligere udlændingeminister Inger Støjberg til efteråret bliver stillet for Rigsretten tiltalt for lovbrud. Her er det op til 13 højesteretsdommere og 13 politisk udpegede dommere at afgøre på ny, om der er beviser nok til at dømme hende som den blot anden minister i over 100 år.

Men spørgsmålet er, om forsvaret for Inger Støjberg vil kunne bruge dele af Instrukskommissionens nye og barske beretning om embedsmændenes rolle i sagen til at få den nuværende løsgænger i Folketinget frifundet.

I skarpe vendinger kritiserer kommissionen to ledende embedsmænd, Lykke Sørensen og Jesper Gori, for at have givet ministeren utilstrækkelig rådgivning forud for udsendelsen af en omstridt pressemeddelelse 10. februar 2016, som Udlændingestyrelsen brugte til at adskille de unge asylpar – en beslutning, der var klart ulovlig.

Instrukskommissionen konkluderer i sin beretning om embedsmændenes ansvar, at rådgivningen ikke var »helt fyldestgørende, herunder fordi Inger Støjberg var blevet bibragt den opfattelse, at de omhandlede par kunne adskilles i et videre omfang, end der var retligt og faktisk grundlag for«.