Amerikansk sikkerhedschef: »Det er meget vigtigt at kigge nærmere på de kontrakter, forskerne på 1000 Talenter-programmet underskriver«

Hvis danske forskningsfonde og universiteter vil sikre sig imod, at deres penge og viden overføres til Kina, bør de undersøge det kinesiske rekrutteringsprogram ’1000 Talenter’ meget nøje. Det mener den amerikanske forskningssikkerhedschef Rebecca Lynn Keiser oven på Politikens afsløring af, at mindst 30 forskere er blevet rekrutteret i Danmark på 1000 Talenter-programmet.

»Det er meget vigtigt at kigge nærmere på de kontrakter, forskerne på 1000 Talenter-programmet underskriver. Jeg ved ikke, om de danske fonde har samme autoritet som os. Men de burde i det mindste samarbejde med de danske universiteter for at se, om der er nogen måde hvorpå, de kan få adgang til kontrakterne«, siger Rebecca Lynn Keiser.

Rebecca Lynn Keiser har selv beskæftiget sig med 1000 Talenter-programmet og ulovlig overførsel af viden til Kina i årevis. Hun er chef for forskningssikkerhed i den store amerikanske fond National Science Foundation (NSF), som har et årligt budget på 52 milliarder kroner til forskningsstøtte i USA. Til sammenligning omsatte den samlede danske universitetssektor for 29,2 milliarder kroner i 2019, oplyser Danske Universiteter.

Det er fem år siden, NSF første gang blev gjort opmærksom på, at en del af deres fondsbevillinger tilsyneladende blev misbrugt. Forskere i USA modtog penge fra NSF, men producerede viden, som tilsyneladende endte i hænderne på den kinesiske stat.