EU-topforsker: Vacciner så mange I kan med én dosis

Forskere i hele Europa forsøger i øjeblikket at svare på et helt centralt spørgsmål: Hvilken betydning har det at udskyde det andet vaccinestik og dermed få flere hurtigt vaccineret med ét stik. Men der går måneder, før forskerne forventer at have en afklaring. Og tiden er knap.

Derfor mener lederen af EU’s vaccine-forskningsnetværk, professor Oliver Cornely, at lande som Danmark bør overveje at udskyde det andet vaccinestik til 12 uger efter det første. Også selv om det er i modstrid med producenternes anbefalinger.

»Vi må arbejde med det, vi har til rådighed. Og hvis det, vi har til rådighed, er for få vacciner, så bør vi vælge at immunisere så mange, man kan, med den første dosis, mens flere vacciner produceres«, siger Cornely.

Han er professor på universitetet i Køln og hovedkoordinator for Vaccelerate, EU’s netværk til at støtte og udføre covid-19-vaccineforsøg.