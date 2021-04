Centrale DF-kilder: Messerschmidts straffesag er godt nyt for Thulesen

Fakta

Tiltalen

Morten Messerschmidt tiltales ifølge bagmandspolitiets udkast til et anklageskrift for to forhold:

1: »EU-svig efter straffelovens § 289 a, stk. 1 og 2 (...) at have afgivet urigtige eller vildledende oplysninger med forsæt til at opnå uberettiget udbetaling af støtte fra Meld og med forsæt til at undgå tilbagebetaling af støtte til Meld«.

2: »Dokumentfalsk efter straffelovens § 171, stk. 1, jf. § 172, stk. 1 (...) at have gjort brug af et falsk dokument for at skuffe i retsforhold«.