Udbytteskattesagen har kostet danske skatteydere ufattelig mange penge, men det er ikke engang det værste

Det er virkelig svært at finde noget godt at sige om skandalen om formodet svindel med udbytteskat for 12,7 milliarder kroner. Det ændrer et markant nederlag til de danske myndigheder tirsdag i London ikke på.

Men selv om High Court i en opsigtsvækkende dom bortviste en sag, som Skattestyrelsen har brugt tre år og en blinkende formue på at føre mod flere end 100 sagsøgte, fra de engelske retssale, er sagen stadig hævet over almindelig dagligdags politisk ævl og kævl.

Det lange danske mareridt om udbytteskatten står efter dette nederlag til at blive endnu længere og endnu dyrere – og alligevel er der fortsat politisk konsensus om at stille statskassens midler bag forsøget på at få ram på de formodede svindlere.

Da udbytteskandalen åbenbarede sig i august 2015, og det daværende Skat faldt sammen om ørerne på den nytiltrådte skatteminister Karsten Lauritzen (V), smedede han et nationalt kompromis om at redde Skat. Herunder at gå efter dem, som man mente havde svindlet den danske statskasse for mindst 12,7 milliarder kroner i årene 2012-15 ved at få udbetalt refusion for udbytteskat, som de aldrig havde betalt. Og borgfreden holder også til tilbageslaget i London tirsdag.