Syv døgn: »I de her dage er jeg tilbage i alt det, der jo for fanden var ved at slå mig ihjel«

Da jeg vågner fredag morgen, er der allerede meget opmærksomhed om bogen, for torsdag blev den omdelt til medierne. Jeg har været meget nervøs for, hvordan den ville blive taget imod. Jeg ønsker jo at sparke til noget og starte en debat om både den politiske journalistik, arbejdskulturen og den demokratiske samtale. Bogen er også et opgør med mig selv og alt det, jeg gerne ville have gjort anderledes, men politik er jo, som Poul Hartling sagde vistnok med et Kennedy-citat, som at ride på en tiger. Falder man af, bliver man ædt. Hæger man sig fast, kommer man længere ind i junglen. Jeg havde ikke styrken til at komme af.

Men jeg ved ikke, om bogen kan starte den debat, for selv om jeg fyldte meget på TV 2, er det to et halvt år siden, jeg forsvandt ud af mediebilledet.

Torsdag var jeg også med i Henrik Qvortrups podcast på B.T. Han var min forgænger som politisk redaktør på TV 2, og han er en hård hund. Jeg har de sidste uger givet interviews til dagbladene, så jeg ved, der er interesse, og at jeg får travlt. Efter blodpropperne har jeg arbejdet usandsynlig meget med at lære at tage det med ro, og de her dage er jo lige præcis, som de ikke bør være: Der er for meget tryk på. Men jeg prøver at lægge pauser ind i løbet af dagen.

Bogen bliver omtalt i både Kristeligt Dagblad og Zetland, og jeg bliver simpelthen så glad for Zetlands omtale. De henvender sig også til samme journalist-politik-nørd-boble, som jeg har været del af, og de rammer det om den demokratiske samtale, jeg gerne vil starte en debat om. Perfekt. Den samtale har jeg selv forsømt i mit arbejde på TV 2, det indrømmer jeg. Jeg peger allermest på mig selv.

Jeg cykler ind til byen med bøger til gamle kolleger og venner, som er med i bogen, så jeg vil gerne give dem den.