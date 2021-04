Nyt lovforslag om vælgererklæringer vækker opsigt: Partier på stribe i oprør over regeringens favorisering af etablerede partier

Fuldstændig ulogisk«. »Ekstremt bizar«. »En absurd situation«.

En række partier fordelt på begge fløje tager nu kraftig afstand fra indenrigs- og boligminister Kaare Dybvads (S) lovforslag om at slå ned på partier, der blander økonomi ind i vælgererklæringer. Nærmere bestemt en særlig – næsten gemt – detalje i lovforslaget.

Som Politiken beskrev forleden, er lovforslaget en udmøntning af en aftale mellem alle Folketingets partier fra i fjor. Her aftalte de, at der fremover skal slås ned på partier, der måtte betale borgere for at give en vælgererklæring til et parti, der forsøger at blive opstillingsberettiget.

Ifølge det konkrete lovforslag fra Dybvad skal et parti, der formaster sig til den slags udemokratiske metoder, kunne få annulleret sin indsamling af vælgererklæringer og altså ikke blive opstillingsberettiget. Det samme skal ifølge lovforslaget kunne ramme et parti, der giver penge til folk for at undlade at give en vælgererklæring til et andet parti eller tilbagetrække en.