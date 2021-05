Ny bog fortæller næsten ukendt historie: Verdenskrigens rædsler drev i land på Møn

Mens beboerne på Møn 5. maj 1945 vågnede efter at have fejret frihedsbudskabet, blev en tysk flodpram bugseret ind til det lille fiskerleje Klintholm Havn. Nede i lastens mørke befandt sig 345 udsultede, syge og døende fanger fra koncentrationslejren Stutthof i det tyskbesatte Polen. På Danmarks befrielsesdag udkommer bogen ’Skibet fra Helvede’ med den næsten ukendte historie om den danske indsats for at hjælpe ofre for nazismens rædsler.