Eksperter: Rema 1000's nye app læner sig op af Wolt og Nemlig.com og er lige så problematisk

Måske har du også tænkt tanken om at tilbyde at købe ind for din fortravlede nabo eller dårligt gående genbo, når du nu alligevel var ude at handle.

Det er den form for hjælpsomhed, supermarkedskæden Rema 1000 forsøger at sætte i system med portalen Vigo.dk, der efter en forsigtig start for alvor har fået fat i kunderne under coronapandemien.

Omkring 360.000 danskere har tilmeldt sig Vigo.dk. Det er mere end dobbelt op i forhold til tiden før corona.

På mobilen kan du både købe ind til dig selv og være indkøber for andre. Har du for travlt til selv at handle, bestiller dine du dagligvarer online, hvorefter du udbyder opgaven – indkøb og transport af dine varer – blandt de kunder, der har tilmeldt sig som indkøbere i området.