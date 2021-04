Nye regler for automatisk nedlukning kan redde skoler uden smittede elever

Et politisk flertal har vedtaget forslag fra regeringen om at lempe reglerne for nedlukning af sogne og kommuner.

Det bekræfter Stinus Lindgreen (R), der er formand for Epidemiudvalget, son onsdag har drøftet et længe ventet udspil fra regeringen.

Grænserne for automatisk nedlukning af sogne og kommuner må fremover være lidt højere, inden sognets skoler, fritidsinstitutioner og kultur- og idrætsliv bliver lukket ned.

I dag bliver et sogn nedlukket, hvis smitten overskrider bestemte nøgletal.

Fremover skal et sogn lukkes, hvis smitten overskrider mere end 500 smittede per 100.000 indbyggere og en positivprocent over 2,5.

Det er dermed en lille lempelse af reglerne, som hidtil har været på 400 smittede og en positivprocent på to.

Skoler og institutioner uden smittetilfælde skal have lov at genåbne, hvis et af tre nøgletal falder under grænseværdierne.

Det tredje nøgletal går ud på, at et sogn nedlukkes, hvis der er flere end 20 smittetilfælde over en uge. Det ændres der ikke på.

Opdateres

Ritzau