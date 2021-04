Støjbergs departementschef: »Jeg kan godt se den krog på væggen, hvor min dom skulle have hængt«

Inger Støjbergs øverste embedsmand har hidtil forholdt sig tavs om sagen om de ulovlige tvangsadskillelser af unge asylpar, der har bragt hans tidligere minister for Danmarks blot anden rigsretssag i over 100 år. Men efter Instrukskommissionens hårde kritik mod fem af hans underordnede embedsmænd tager Uffe Toudal Pedersen nu til genmæle. Her fortæller han om presset fra Støjberg, om advarslerne, som ministeren fik – og om sit eget ansvar for den klart ulovlige affære. En træls sag, erkender den pensionerede departementschef. Men han synes, at kommissionens kritik er urimelig hård.