Falske lægevikarer udfordrer patienters sikkerhed

Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed er helt klare i mælet og har været det gennem 10 år:

»Du må ikke udgive dig for at være læge, herunder give patienterne det indtryk, at du er læge. Du må derfor ikke bære navneskilte eller underskrive dig med betegnelser som ’lægevikar’«, lyder det i Sundhedsstyrelsens vejledning fra 2011.

I hele sundhedsvæsnet, fra praktiserende læger over speciallægeklinikker til hospitaler, ansættes i stor stil medicinstuderende som en billig, supplerende arbejdskraft, der kan tildeles en række lægefaglige opgaver. Det sker dog altid på den autoriserede læges ansvar, og der er en række krav til oplæring, skriftlige instrukser og tilsyn. Et centralt krav er også, at de ikke må præsentere sig som ’lægevikar’.

Alligevel er titlen hyppigt anvendt. I en række jobopslag til medicinstuderende søger arbejdsgivere efter ’lægevikarer’: »Vi søger flere lægevikarer til vores hold i psykiatrisk akutmodtagelse i Glostrup per 1. september!«, lyder det i et opslag i Facebookgruppen ’KU Medicin Jobbank’. Et andet bærer overskriften: ’Lægevikar til Videncenter for Sårheling Bispebjerg Hospital’. 1. marts i år søgte Charlottenlund Lægehus 2-3 nye medlemmer af sit ’lægevikarhold’ til 210 kr. i timen. Til sammenligning skal en færdiguddannet læge ifølge markedsprisen have ca. 650 kr. i timen.

Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) skriver på sin hjemmeside under overskriften ’lægevikarer’, at »når du har bestået 8. semester, kan du arbejde som ’lægevikar’. Det betyder, at du allerede i studietiden kan blive ansat i en underordnet lægestilling, uden autorisation«.