På besøg hos Flygtningenævnet: »Vi er godt klar over, at vi sidder med svære menneskeskæbner«

Fakta

Sådan foregår det

Efter afslag i Udlændingestyrelsen sendes sagen automatisk til Flygtningenævnet som klageinstans. Man får en gratis advokat.





Flygtningenævnet er en række nævn, som arbejder parallelt. De består af tre personer med hver én stemme. En dommer er formand, et medlem er fra Udlændinge- og Integrationsministeriet og det sidste medlem udpeget af Advokatrådet.

Ved et nævnsmøde indleder advokaten med at stille spørgsmål til ansøger, derefter kan Udlændingestyrelsen spørge, og derpå nævnets medlemmer. Advokaten proceder og til sidst Udlændingestyrelsen som en slags ’anklager’. Det kan tage op til 4-5 timer.

De tre medlemmer af Flygtningenævnet voterer typisk i en halv til en hel time, mens asylsøgeren er i venteværelset. Afgørelsen oversættes mundtligt af tolken. Hvis det er et afslag, får asylsøgeren normalt en udrejsefristog besked om, at man kan komme til at udrejse medtvang, hvis ikke man udrejser frivilligt.

Udlændingestyrelsen udvælger typisk 5-6 prøvesager til nævnet, hvis de begynder at give afslag i en type sager, hvor man tidligere ville have givet asyl. Det skete senest med syrere fra Damaskus, hvor nævnet for et år siden begyndte at give en række afslag med henvisning til, at situationen i Damaskus er bedret.

Der er 4 slags flygtninge i Danmark: §7,1: Konventionsflygtninge §7,2: Beskyttelsesflygtninge med individuelt motiv §7,3: Beskyttelsesflygtninge uden individuelt motiv (krigsflygtninge) §8,1 + 8,2: Kvoteflygtninge

Kilder: Refugees Welcome , Udlændingestyrelsen og Flygtningenævnet

Vis mere